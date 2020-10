Veridiana aterroriza Dionísio com segredo do passado · .

Veridiana (Laura Cardoso) não deixará passar em branco a humilhação que seu neto passará em Flor do Caribe. Candinho (José Loreto) irá até a casa dos Albuquerque e ao dar de cara com Dionísio (Sérgio Mamberti) receberá ofensas. A avó do rapaz irá até a mansão e ameaçará contar tudo o que sabe sobre o passado do milionário, deixando-o aterrorizado.

Na novela das seis da Globo, Candinho aparecerá na mansão para dar um boneco de presente para Samuca (Vitor Figueiredo). Enquanto procura o menino, o rapaz dará de cara com Dionísio, que ficará furioso ao encontrá-lo.

Descontrolado, o idoso quebrará o boneco que Candinho levou para seu neto e começará a humilhar o jovem. O personagem de José Loreto irá embora arrasado e contará tudo o que aconteceu a Veridiana.

Sem nem pestanejar, a senhora partirá para a mansão para defender o neto e deixar claro que não tem medo de Dionísio. “Jamais se atreva a maltratar o meu Candinho como fez hoje. O filho de Maria Adília [Inez Viana]!”, dirá ela.

Ao ouvir o nome da mãe de Candinho, ele provocará a senhora. “Maria Adília. Você enche a boca para falar da Maria Adília como se ela fosse uma santa. Santinha do pau oco, isso sim. Na verdade, Veridiana, nós dois sabemos que ela não passava de uma boa…”, desferirá ele.

“Cala a boca!”, ordenará Veridiana batendo forte na mesa para impedir que ele continue falando. “Se ela se perdeu na vida, é porque existem homens imundos como você”, falará.

E para deixar claro que não aceitará mais provocações nem humilhações, a senhora ainda ameaçará contar ao mundo tudo o que sabe sobre o passado podre de Dionísio. “Não me tenta, Dionísio, não me tenta. Estou velha, tenho pouca coisa a perder e, acredite, não me custa nada contar para toda essa cidade algumas coisas desse seu passado”, avisará.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo.

