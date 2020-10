Veridiana investiga crime terrível de Dionísio; saiba qual · .

Veridiana (Laura Cardoso) desconfia que Dionísio (Sérgio Mamberti) cometeu um crime terrível no passado em Flor do Caribe. Ao encontrar Guiomar (Claudia Netto), a sertaneja revelará que o vilão pode ter assassinado sua filha, Maria Adília (Inez Viana). A mãe de Alberto (Igor Rickli) vai se unir a ela para investigar o paradeiro da desaparecida.

Em uma de suas primeiras saídas por Vila dos Ventos, assim que chegar, Guiomar decidirá fazer uma visita a Veridiana. Candinho (José Loreto) será o responsável por levar a mulher até a avó.

No início, a personagem de Laura Cardoso se mostrará desconfiada com a visita. “E o que é que a dona Guiomar veio fazer na minha casa?”, questionará, antes de ordenar que a forasteira vá embora de sua casa.

“Eu vou, eu vou, dona Veridiana. Mas antes eu queria deixar bem claro que eu nunca tive nada a ver com o que aconteceu…”, começará a falar a dondoca. “Calada! Não diz mais nenhuma palavra!”, interromperá Veridiana.

“Voinha, por que tá desfeitando da dona?”, perguntará Candinho. “Porque ela é nora de Dionísio Albuquerque. E essa gente não é bem-vinda na minha casa”, explicará ela ao neto. “Por favor, dona Veridiana. Não me tome como aliada daquele velho só porque eu casei com o filho dele”, pedirá a mãe de Alberto. “A repulsa que a senhora sente por Dionísio Albuquerque não é menor do que a minha”, acrescentará ela.

reprodução/tv globo

Guiomar se alia a Veridiana em Flor do Caribe

“Desembucha, Guiomar”, mandará Veridiana. “Quero saber da sua filha, Maria Adília. Ela tá viva? O que aconteceu com ela?”, indagará a visitante. “Acha que eu ia saber o paradeiro de Maria Adília? Melhor perguntar a Dionísio Albuquerque se ele tirou a vida de minha filha. Maria Adília se perdeu e se meteu com quem não devia”, acusará a sertaneja, com amargura.

A idosa pedirá ainda que Guiomar não fale nada sobre o ricaço na frente de seu neto. “Não diga o nome desse homem ao Candinho, não diga o nome do homem que veio a ser o pai dele. Já basta ele não saber o paradeiro da mãe, que eu espero que ainda esteja viva”, desabafará.

Sensibilizada com o sofrimento de Veridiana, a forasteira se oferecerá como aliada. “Nós vamos fazer justiça por ela. Eu vou ajudar a senhora a achar Maria Adília”, prometerá, na cena que irá ao ar no capítulo desta quarta (14).

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

