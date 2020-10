Veríssimo e Marinho desfalcam treino na véspera de Santos x Atlético-GO

Lucas Veríssimo e Marinho desfalcaram o Santos no treinamento da tarde desta terça-feira, o último antes da partida contra o Atlético-GO nesta quarta, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veríssimo tem dor no tornozelo direito. Marinho segue com desconforto muscular na coxa esquerda. Ambos são dúvidas para o técnico Cuca.

Cuca já não conta com Jobson (terceiro cartão amarelo), Soteldo (na seleção venezuelana) e Carlos Sánchez, Raniel, Renyer e Vladimir (no departamento médico). Lucas Braga, suspenso diante do Grêmio por suspensão, fica à disposição.

Robinho treinou com a preparação fósoca, mas ainda não deve atuar. Como o Peixe vive período eleitoral, os conselheiros têm de aprovar qualquer contratação – e uma reunião extraordinária não foi marcada até o momento. O pleito está previsto para a primeira quinzena de dezembro.

A possível escalação é: João Paulo, Pará, Lucas Veríssimo (Luiz Felipe), Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison (Lucas Lourenço ou Ivonei), Diego Pituca e Jean Mota; Marinho (Lucas Braga), Arthur Gomes e Kaio Jorge.

O Santos é o sexto colocado no Campeonato Brasileiro, com 24 pontos. O Atlético-GO é o 12º, com 18 somados.