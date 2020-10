Veríssimo e Marinho são desfalques em treino; veja provável escalação

O Santos realizou nesta terça-feira o último treinamento antes de enfrentar o Atlético-GO, nesta quinta-feira, às 20h30, na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Brasileirão.

O atacante Marinho, com desconforto na coxa esquerda e o zagueiro Lucas Veríssimo, com dor no tornozelo direito, realizaram trabalhos na parte interna do CT Rei Pelé e não treinaram com o restante do elenco santista. Ambos realizarão exames de imagem e são dúvidas para o jogo de amanhã.

Já o atacante Robinho esteve no CT Rei Pelé e trabalhou com o departamento de preparação física do clube. O camisa sete deve demorar para estrear. Como o Peixe vive período eleitoral, os conselheiros têm de aprovar qualquer contratação – e uma reunião extraordinária não foi marcada até o momento. O pleito está previsto para a primeira quinzena de dezembro.

O volante Jobson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo. Além dele, Soteldo, com a seleção venezuelana e Carlos Sánchez, Raniel, Renyer e Vladimir machucados, também não estão à disposição do técnico Cuca.

Uma provável escalação do Santos tem: João Paulo, Pará, Lucas Veríssimo (Luiz Felipe), Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Jean Mota; Marinho (Lucas Braga), Arthur Gomes e Kaio Jorge.

A equipe é a sexta colocada com 24 pontos, e briga para chegar no G4 da competição nacional.