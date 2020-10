Versão premium do Airpods Studio pode custar até U$ 600

O leaker Jon Prosser anunciou por meio de uma postagem no Twitter que os recentes vazamentos do AirPods Studio, feitos por ele no mês passado, se tratavam da versão premium do dispositivo.

Com novas informações, Prosser indica que o modelo terá uma construção superior e também possuirá uma variante mais barata voltada para o esporte, com materiais mais simples.

AirPods Studio ??

The renders that I shared last month seem to be the luxury variant — made of leather/metal.

I’m being told they’ll retail for…. $599 ??

There will be another sport-like variant made of cheaper materials for $350.

They WILL NOT be at the October 13 event. https://t.co/awunRlGrD4 pic.twitter.com/le2cfmlC9P

— Jon Prosser (@jon_prosser) October 9, 2020