Versátil e especialista na bola parada: conheça Leonardo Gil, novo reforço do Vasco

O sucesso da dupla ofensiva formada por Germán Cano e Martín Benítez parece ter aberto as portas do Vasco para os jogadores argentinos. Nessa quinta-feira, o clube confirmou a contratação do meia Leonardo Gil, que estava no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, mas ganhou destaque realmente vestindo a camisa do Rosario Central entre 2017 e 2019.

Primeiro volante de origem, Gil vem cumprindo outras funções no meio-campo nos últimos anos. Em seus jogos mais recentes pelo Rosario, atuou uma linha à frente, ora caindo pelo lado esquerdo, ora pela direita, jogando como um meia mais avançado. O mesmo ocorreu em sua rápida passagem pela Arábia – chegou em janeiro mas disputou apenas 15 jogos em razão da pandemia.

Um dos motivos do avanço do jogador é a sua qualidade na batida. Dono de uma bola parada perigosa, Leonardo foi um dos maiores garçons do Campeonato Argentino 2018/2019. Foram cinco assistências em 19 partidas, quatro delas em cobranças de falta ou escanteio. Apenas Montillo, do Tigre, com 9, Mauro Zárate, do Boca Juniors, com 7, e Carabajal, do Patronato, com seis, ficaram à sua frente.

Além disso, Gil foi 9º em passes decisivos na competição, com 45 oportunidades criadas, segundo dados do site Sofascore. A grande maioria dos lances gerados através de cruzamentos, já que o meia foi também o 6º que mais acertou levantamentos no campeonato, com 36.

Se a pontaria de Leo no jogo aéreo parece certeira para servir seus companheiros, o mesmo não se pode dizer das conclusões diretas em gol. Em três anos atuando pelo Rosario Central, marcou apenas três vezes. Pelo Estudiantes, entre 2015 e 2016, passou em branco. No Talleres, em 2017, foram duas bolas na rede. Nesta temporada, pelo Al Ittihad, somente um.

Veja mais números do novo reforço vascaíno:

LEONARDO GIL NO ARGENTINO 18/19

– Dados do Sofascore

19 jogos

2 gols

5 assistências

​45 passes decisivos

36 cruzamentos certos

38 desarmes

28 interceptações

25 cortes

83,1% de acerto no passe

LEONARDO GIL NO ARGENTINO 19/20

16 jogos

1 gol

3 assistências

​27 passes decisivos

11 cruzamentos certos

29 desarmes

11 interceptações

19 cortes

80% de acerto no passe