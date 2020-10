Vestibular 2021: Unesp abre período de inscrição para o processo seletivo

O período de inscrição para o Vestibular 2021 da Universidade Estadual Paulista (Unesp) está aberto. As inscrições começaram nesta quinta-feira, dia 1º de outubro e vai até o dia 27 de novembro.

Os interessados devem acessar o site da Fundação Vunesp para realizar a inscrição, que é exclusivamente on-line. Além disso, o valor da taxa de inscrição é de R$ 170.

Clique aqui para realizar a sua inscrição!

Aqueles que solicitaram a isenção ou redução da taxa terão acesso aos resultados amanhã, dia 2 de outubro. De acordo com o edital, tal benefício é reservado para aqueles que são cadastrados no CadÚnico, para estudantes de baixa renda de escolas públicas ou bolsistas integrais em rede privada.

Além disso, candidatos de último ano do ensino médio da rede pública estadual paulista podem se inscrever de 1 de outubro a 27 de novembro, com redução de 75% no valor da taxa, pagando apenas R$ 42,50.

Ainda conforme o edital do Vestibular 2021 da Unesp, ao todo a oferta é de 7.630 vagas, metade delas é reservada para o vestibular tradicional, a outra metade é para o ingresso pelo Sisu.

Datas das provas

Em decorrência das imposições do período de crise sanitária da covid-19 e consequentes mudanças na data de realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2020), o vestibular da Unesp passou por algumas mudanças.

Desse modo, a primeira fase do Vestibular 202, ao invés de se restringir a um dia, ocorrerá em dois dias para evitar aglomeração entre os candidatos, nos dias 30 e 31 de janeiro de 2021. Os candidatos da área de Biológicas farão a prova no dia 30, enquanto os candidatos de Exatas e Humanas farão a prova no dia 31.

Já a segunda fase ocorrerá em apenas um dia e não contará com questões discursivas. Assim, a prova de questões objetivas será aplicada no dia 28 de fevereiro. A escrita da redação também será nessa data.

A divulgação do resultado do Vestibular 2021 está prevista para o dia 19 de março.

