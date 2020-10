Vestibular: Diferença entre cursos mais procurados e concorridos

Muitos estudantes têm dúvidas sobre o significado dos números indicados nos cursos de ensino superior. Afinal, vários deles são considerados como os mais procurados e mais concorridos.

Para os jovens que estão se preparando para o vestibular, sobretudo aqueles de primeira viagem, o edital com diversas informações, termos e palavras muitas vezes desconhecidas pode dar um nó na cabeça.

Com isso, eles acabam ficando cercados de incertezas, sobre os assuntos contidos no documento. A maioria das informações falam sobre a aplicação das provas e a respeito do curso.

Ademais, as entidades durante o período de inscrição no processo seletivo, soltam informações sobre os cursos mais procurados e os mais concorridos, e isso pode gerar dúvida na cabeça de algumas pessoas.

Diferença entre mais concorrido e procurado

Para boa parte das pessoas essas informações parecem ser de fácil assimilação. Porém, nem todo mundo consegue entender a diferença entre as duas. Entretanto, vale ressaltar que nem sempre esses dados estão relacionados ao mesmo curso.

Tentaremos esclarecer a diferença entre ambos, buscando sanar possíveis dúvidas, com se se deparar com esses dados. Veja!

Curso mais concorrido

O curso mais concorrido consiste naquele que possui maior número de inscrições em relação ao total das vagas oferecidas. Isso torna o curso mais disputado no vestibular da instituição.

Em um exemplo prático, em uma determinada universidade, oferta-se 50 vagas para um curso e tem 3000 mil inscritos, desse modo, tem-se 60 candidatos disputando uma vaga disponibilizada.

Curso mais procurado

Em contrapartida o curso mais procurado é aquele que tem o maior número de inscritos, independente do número de vagas, ou até mesmo do cálculo candidato x vaga.

Assim sendo, ele não será o curso mais concorrido, e sim o com maior busca. Isto é, o curso que recebeu no geral o maior número de candidatos.

Entender esses conceitos ajudará o candidato a ter a devida noção sobre quantos vestibulandos concorrem a mesma vaga que ele, ou se o curso do seu interesse é o que tem maior candidaturas.

Todos esses fatores, ajudarão o estudante a se preparar para o vestibular com ainda mais afinco e determinação. Visto que passar nas avaliações não é tarefa das mais fáceis, sempre requer muito esforço.

E então, você sabia dessa diferença?