Vestibular Fuvest 2021 tem mais de 130 mil inscritos

De acordo com a Fuvest, o Vestibular 2021 recebeu 130.525 mil inscrições. O número abarca candidatos e “treineiros”. Além disso, esse número representa um crescimento em relação à última edição, Fuvest 2020, que contou com 129.157 inscrições.

Os cursos que lideram a concorrência no vestibular Fuvest 2021 são Medicina em São Paulo, Medicina em Ribeirão Preto e Direito em São Paulo. Dos 130.525 inscritos, 10.274 são “treineiros”, ou seja, são estudantes que ainda não concluíram o ensino médio, mas que realizarão a prova para testar seus conhecimentos. Já os candidatos totalizam 10.274 de inscritos.

Para a Fuvest o alto número de inscrições mesmo em meio à crise sanitária da covid-19 se deu em decorrência de iniciativas da Universidade de São Paulo (USP) que visam promover o diálogo com o público-alvo. Assim, os programas “USP e as Profissões” e o “Vem pra USP!”, no qual se destaca a CUCo (Competição USP de Conhecimento), teriam papel importante para o aumento na procura do Vestibular Fuvest 2021.

Outras questões que podem ter influenciado foram a ampliação do prazo de inscrição e a ampliação do prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição. Neste ano, a Fuvest concedeu 17.607 isenções.

A oferta total de vagas do processo seletivo de 2021 é de 11.147. Dessas vagas, 8.242 serão destinadas para seleção pelo vestibular da Fuvest e 2.905 serão destinadas à seleção pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que usa as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A aplicação das provas, que ocorrerá em dois dias, será nos meses de janeiro e fevereiro de 2021. A primeira fase será aplicada no dia 10 de janeiro, e a segunda nos dias 21 e 22 de fevereiro.

