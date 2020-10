Victor Luís admite má atuação do Botafogo no 2º tempo

O Botafogo teve sua sequência positiva no Campeonato Brasileiro encerrada nesta quarta-feira. Os alvinegros foram derrotados pelo Grêmio, em Porto Alegre.

Os cariocas tiveram boa atuação no primeiro tempo, mas viram o Grêmio marcar duas vezes na etapa final. Mesmo com um homem a mais, após a expulsão de Diego Souza, o Botafogo pouco produziu no ataque.

“Faltou a gente concluir melhor. Trabalhamos a bola depois que tivemos um jogador a mais, mas sem muita conclusão”, disse o lateral esquerdo Victor Luís.

O jogador ressaltou que a equipe deve aprender com os erros desta quarta-feira. “Temos que rever o que fizemos de errado nesta partida para não repetir na próxima”, concluiu.

O Botafogo volta a campo na segunda-feira, quando recebe o Goiás, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro.