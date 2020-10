Vidal destaca produção ofensiva do Goiás no Campeonato Brasileiro

Sem perder há três rodadas, o Goiás recebe o Santos neste domingo buscando sair da lanterna do Campeonato Brasileiro. Com seis gols marcados nas últimas três partidas, o Esmeraldino não saiu de campo uma única vez sem balançar as redes rivais nesta edição do Brasileirão. O lateral-direito Vidal valorizou o feito do time.

– Um sistema defensivo seguro sempre proporciona tranquilidade à equipe, pois praticamente garante um empate no placar. Em contrapartida, um ataque eficiente também dá confiança ao time como um todo, já que dificilmente deixa de furar as defesas adversárias. O fato de marcarmos em todos os jogos da competição é um dado muito relevante – declarou.

Com três partidas a menos, a equipe do Centro-Oeste espera dar um salto na classificação ao se igualar aos seus concorrentes. Segundo o defensor, a colocação ruim incomoda, no entanto é necessário ter tranquilidade para sair da situação desfavorável.

– Certamente não estamos satisfeitos com a nossa posição e trabalhamos diariamente para modificar esse quadro. Esses três jogos que temos de diferença em relação aos outros times nos deixam esperançosos, mas temos consciência que para vencer cada um deles será necessário muita luta – finalizou.