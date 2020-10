Vídeo: americano aplica ‘nocaute do ano’ e fatura R$ 280 mil de bônus no UFC Fight Night 179; assista

Aos 26 anos, o americano Joaquin Buckley foi o grande nome do UFC Fight Night 179, realizado no último sábado (10), na “ilha da luta”, em Abu Dhabi. Assim que começou a luta, o peso-médio já mostrou a que veio diante de Impa Kasanganay, andando pra frente e soltando golpes potentes. Impa tentava responder, mas o assaltou terminou com Buckley melhor.

No retorno do segundo round, Kasanganay segurou um chute com a perna esquerda de Joaquin, mas não esperava que com perna a direita o americano fosse acertar um chute rodado espetacular, em cheio no rosto de Impa, que já caiu nocauteado. Sem dúvida, um dos candidatos a melhor nocaute do ano.

De quebra, Joaquin Buckley ainda faturou um dos quatro bônus de “Performance da Noite” do evento – que não contou com uma “Luta da Noite”. Além dele, Cory Sandhagen, Chris Daukaus e Tom Breese também levaram para casa 50 mil dólares cada (cerca de R$ 280 mil).

Assista e deixe a sua opinião: