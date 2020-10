No jogo que abriu mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo saiu vitorioso mais uma vez diante do Vasco. Em São Januário, o Rubro-Negro até viu o Cruz-Maltino abrir o placar. No entanto, em ótimo segundo tempo, o time de Domènec Torrent conseguiu a virada, com gols de Léo Pereira e Bruno Henrique. Confira tudo que rolou antes, durante e depois do Clássico dos Milhões. Clique no player acima e veja os bastidores do Flamengo.

Bruno Henrique marcou o gol da vitória rubro-negra em São Januário (Marcelo Cortes/Flamengo)