O Botafogo botou fim no seu jejum de vitórias no Brasileiro e na invencibilidade do Palmeiras na competição nesta quarta-feira. O Glorioso bateu o Verdão por 2 a 1, no estádio Nilton Santos, com gols de Pedro Raul e Caio Alexandre. Willian, que perdeu um pênalti, anotou para o clube paulista. Assista ao vídeo acima!

Vítor Silva/Botafogo