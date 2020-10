O Flamengo mostrou que, aos poucos, vai retomando o seu melhor momento. Neste domingo, no Maracanã, o Rubro-Negro superou o Athletico por 3 a 1 e subiu na classificação do Brasileiro. Pedro, Bruno Henrique e Everton Ribeiro balançaram as redes (todos os gols aconteceram na etapa final). Assista ao vídeo acima!



+ TABELA DO BRASILEIRÃO

Confira a classificação atualizada

Pedro deixou sua marca no Maracanã (Alexandre Vidal / CRF)