Com gols de Marinho, Jefferson (contra) e Marcos Leonardo, o Santos bateu o Goiás por 3 a 2, fora de casa, em jogo válido pela 13ª rodada do Brasileirão 2020. A vitória fez o Peixe ir para o 6º lugar, ganhando três posições, agora com 20 pontos. Assista, no vídeo acima, aos gols do Santos na partida.

Marinho marcou de pênalti contra o Goiás (Foto: Ivan Storti/Santos)