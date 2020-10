Rafinha Alcântara está de casa nova. O meio-campista brasileiro, filho do tetracampeão Mazinho, acertou na segunda-feira com o PSG. Fora dos planos do técnico Ronald Koeman no Barcelona, o jogador irá reencontrar Neymar no clube francês. Nesta terça, ele realizou os exames médicos e foi apresentado no atual tricampeão francês. Clique no player acima e confira todos os bastidores do primeiro dia de Rafinha no PSG.

