Neste sábado, o Santos anunciou o retorno de Robinho ao clube. É a quarta passagem do atacante no Peixe. Robinho, hoje com 36 anos, é um dos principais jogadores da história do clube, tendo conquistado diversos títulos durante suas três passagens anteriores pela Vila Belmiro. Assista no vídeo acima os momentos de Robinho pelo Santos.

Robinho no título brasileiro de 2002 (Foto: Nelson Almeida/Lancepress)