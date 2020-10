Embora o empate não tenha sido o resultado dos sonhos do torcedor corintiano, elenco e comissão técnica viram uma boa partida do Timão na Neo Química Arena, no 1 a 1 com o Santos, nesta quarta-feira. Entre os que elogiaram a equipe esteve o volante Gabriel, que observou evolução e crê que o Corinthians poderia ter saído do estádio com vitória. Veja no vídeo acima:

Gabriel viu evolução do Timão (Foto: Reprodução/Corinthians TV)