Em 16 de outubro de 2004, mais de 30 mil torcedores lotaram o Montjuïc para o dérbi catalão entre Espanyol e Barcelona. Com 17 anos, três meses e 22 dias, Messi estreou pela equipa principal do Barça. Segundo jogador mais jovem a vestir as cores blaugrana, o argentino entrou a oito minutos do fim da partida no lugar de Deco. Assista!

Messi estreou no Barcelona com 17 anos (Foto: AFP)