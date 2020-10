Com dois gols do atacante Marinho, ambos de pênalti, o Santos venceu o Grêmio por 2 a 1, neste domingo, em duelo na Vila Belmiro. O primeiro gol, que abriu o marcador, foi de cavadinha. Já o segundo gol desempatou o duelo, após o Grêmio ter buscado o empate. Assista aos gols do Peixe no vídeo acima.

Marinho foi o grande nome do jogo na Vila (Foto: Divulgação/Santos)