VÍDEO: Marquinhos diz que está mais experiente e versátil para ajudar a Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira se apresentou para dar início às Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, com os primeiros confrontos sendo contra Bolívia e Peru. Hoje com 26 anos, Marquinhos é um dos principais nomes do time e se vê com mais responsabilidades em seu segundo ciclo de Mundial. Perto de completar 50 jogos com o Brasil, o zagueiro se diz mais experiente e amadurecido.

– Com certeza, com o passar dos anos, com a experiência, a bagagem… A gente sabe o quanto isso é importante no futebol e na vida. Eu procurei evoluir, amadurecer. Hoje, tenho muito mais responsabilidade do que aquele menino que tinha recém chegado na Seleção. Procuro dar meu máximo para a Seleção Brasileira, trazer o que tenho do clube. Trago para cá, para, com minha experiência e minha bagagem, fazer o melhor pela Seleção – avaliou Marquinhos.

O jogador do PSG também garantiu que está mais adaptado à sua versatilidade, podendo atuar como zagueiro ou volante, como joga pelo clube francês. Ele disse que no início isso o perturbava um pouco, mas agora está acostumado. Confira no vídeo abaixo!