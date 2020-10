Ela já é conhecida da polícia e já fez várias vítimas na cidade

Foi por volta das 19h50 desta sexta-feira, 16 de outubro, que uma residência foi invadida por uma usuária de drogas bem conhecida na cidade de Penedo. A casa, localizada no Centro (Beco da Goiaba) estava sem ninguém no momento, alvo fácil para essa mulher, que infelizmente não podemos identificar nesta matéria devido à Lei de Abuso de Autoridade.

Câmeras de segurança gravaram toda a ação criminosa. A ladra passou pela rua quando identificou o seu alvo. De primeira, a mulher tentou entrar pelas janelas da residência, porém avistou a porta da garagem e ao forçar o portão conseguiu adentrar em um dos cômodos.

Em conversa com os proprietários do imóvel, os mesmos alegaram que o crime foi facilitado por uma porta da cozinha ter ficado entreaberta, já que eles tinham feito uma rápida saída. Foi a deixa para que essa criminosa pudesse entrar no interior do imóvel e ter subtraído alguns pertences como: aparelho celular, cosméticos, perfumes e etc.

Quando chegaram na residência, os donos da casa estranharam que o aparelho das câmeras de segurança estava desligado. Eles também notaram que alguns pertences estavam em locais diferentes, deixados anteriormente por eles. Veja o vídeo de toda a ação:

Sabendo dessa invasão, os proprietários acionaram um policial que mora nas imediações e também uma equipe de segurança, que ao visualizar as imagens já foram direto na residência da ladra. Eles conseguiram reaver alguns objetos do furto, porém alguns outros foram vendidos para a compra de drogas.

Os proprietários ainda vão contabilizar tudo o que foi roubado, pois, ainda não realizaram uma varredura em toda a casa. Eles não quiseram oficializar a denúncia e a mulher não foi presa.

Essa mulher já praticou alguns crimes em Penedo, como um furto a residência na Dom Jonas Batinga. E também em uma outra residência na parte alta de Penedo.