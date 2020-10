Fluminense e Ceará empataram em 2 a 2 na noite deste sábado, no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor saiu na frente com um gol do garoto Luiz Henrique, mas o Vozão empatou com um gol contra de Hudson, ainda no primeiro tempo. Já na segunda etapa, os visitantes estiveram na frente com gol de Vina, mas o Flu empatou já no fim com Danilo Barcelos. Assista, no vídeo acima, aos gols da partida.

Flu saiu na frente, mas cedeu empate e quase foi derrotado no Maracanã (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE)