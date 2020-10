O Atlético-MG goleou o Vasco por 4 a 1, na noite deste domingo, e ampliou a sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, agora cinco pontos à frente do Internacional, segundo colocado. A partida teve direito a um golaço de Benítez para o Cruz-Maltino. Depois o Galo virou com autoridade. Assista aos gols da partida no vídeo acima!

(Foto: Bruno Cantini e Pedro Souza / Agência Galo / Atlético)