Com a ausência dos jogadores que estão servindo suas seleções nacionais, elenco do Real Madrid fez o primeiro treino da semana. Durante o trabalho, a comissão técnica focou em treinamentos de campo reduzido e espaço curto para os jogadores tocarem a bola. Clique no player acima e confira tudo da atividade.

Vinicius Junior tem sido destaque do Real neste início de temporada (AFP)