Com dois gols de Pedro e um de Gustavo Henrique, o Flamengo derrotou o Sport pelo placar de 3 a 0 e embalou definitivamente no Campeonato Brasileiro 2020. A rodada ainda reservou uma boa notícia ao Rubro-Negro: o líder Atlético-MG foi derrotado para o Fortaleza por 2 a 1. A distância diminuiu para três pontos. O Flamengo volta a campo no sábado, às 17h, para enfrentar o Vasco, em São Januário. Clique no player acima e confira os gols.

Fla derrotou o Sport no Maracanã (Alexandre Vidal/Flamengo)