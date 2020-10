Vídeos mostram o Tesla Autopilot 100% autônomo funcionando; veja

Na última quarta-feira (21), a Tesla começou a disponibilizar, para um grupo seleto de motoristas, a atualização do Full Selfing-Drive (FSD) em beta, software que deixa os carros elétricos da montadora mais próximos de contarem com uma direção 100% autônoma.

A ferramenta permite usar diversos recursos avançados de assistência ao condutor do Autopilot, mas exige um monitoramento constante, pois ainda está na fase de testes. Nas instruções, a empresa de Elon Musk chega até a avisar que o FSD “pode fazer a coisa errada no pior momento”, pedindo ao motorista para manter as mãos no volante e redobrar a atenção enquanto usa o recurso.

E as primeiras reações ao uso do sistema de direção autônoma da Tesla já começaram a aparecer na internet, indo de expressões assustadoras ao entusiasmo. O proprietário de um elétrico da marca, nomeado “Tesla Raj”, por exemplo, postou um vídeo com 10 minutos de duração no YouTube, mostrando as suas experiências com a novidade (veja abaixo).

Na gravação, ele conta ter usado o FSD em uma rua residencial e sem faixas demarcadas, algo que o piloto automático não permitia fazer, anteriormente. Raj também diz ter se assustado com as várias curvas feitas por conta própria pelo veículo e que elas tinham características “humanas”, se referindo a uma condução mais segura. O vídeo mostra ainda como o software funciona e as mensagens exibidas por ele.

Dirigindo sozinho por cruzamentos e rotatória

O perfil do Twitter @brandonee916 também compartilhou suas reações ao usar o Full Selfing-Drive pela primeira vez. Em uma série de vídeos, ele mostrou seu Tesla dirigindo sozinho por cenários mais complicados, incluindo vários cruzamentos pelo caminho e a passagem por uma rotatória. Veja:

Overly cautious at a roundabout… I didn’t have to interact until the end of the process. Not bad for the first attempt! Go FSD BETA! pic.twitter.com/3gPkztUWgY — Brandonee916 (@brandonee916) October 22, 2020

The future is coming… FSD BETA is here, I hope @Tesla makes progress to get this out to more people soon! Full intersection rendering on the DEV UI is incredible. I didn’t have any interaction other than modifying my following distance. pic.twitter.com/eKhvmPsAt2 — Brandonee916 (@brandonee916) October 22, 2020

Por enquanto, a atualização do Autopilot 100% autônomo está disponível apenas para os proprietários dos carros incluídos no programa de teste antecipado da montadora. Mas de acordo com Musk, haverá um “lançamento amplo” do recurso até o final do ano, atendendo mais motoristas.