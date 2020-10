Vikings x Houston Texans confirmado, após testes negativos para coronavírus no Minnesota

O Minnesota Vikings foi a última franquia que enfrentou o Tennessee Titans, que vive drama com surto de coronavírus em sua equipe, no último domingo (27), pela semana 3 da NFL. Testado durante todos os dias nesta semana, os Vikings não tiveram nenhum jogador ou membro do estafe técnico e operacional com resultado positivo para Covid-19. Desta forma, a partida contra o Houston Texans está mantida, para o próximo domingo (4), às 14h.

Os Vikings tiveram que deixar o seu Centro de Treinamento, por causa dos casos nos Titans e como medida da NFL para evitar um novo surto, e só voltaram as atividades na quinta-feira (3). A equipe se preparou nos demais dias de forma virtual, definindo estratégia, jogadas e estudando o adversário, porém sem ir a campo para colocar a teoria em prática.

O Minnesota Vikings ficou ainda mais rígido em seus protocolos sanitários após os casos nos Titans, exigindo a utilização de máscara para todos os jogadores durante todo o tempo.

Já os Titans, conforme já reportado pelo Lance!, teve seu duelo contra o Pittsburgh Steelers adiado para a semana 7.