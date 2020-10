Vila Nova vence o Manaus e reassume a vice-liderança do Grupo A da Série C

Na noite desta segunda-feira, pela 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova venceu o Manaus por 2 a 1, em casa, e reassumiu a segunda colocação do Grupo A.

O primeiro tempo foi bem movimentado no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Logo com 15 minutos, Patrick cruzou na medida para Hamilton colocar os visitantes na frente. Em desvantagem, os anfitriões partiram para cima, e alcançaram o empate aos 47, em cobrança de pênalti de Henan.

Já a virada saiu aos 31 minutos da segunda etapa, com Rafhael Lucas aproveitando cruzamento de Celsinho. Dessa forma, o Vila retomou a vice-liderança do Grupo A, com 19 pontos, enquanto o Manaus segue em sétimo, com 11.