Vilão icônico de Walcyr Carrasco, Félix de Amor à Vida volta à TV · .

O icônico vilão Félix está prestes a ser visto novamente na TV. O personagem de Mateus Solano em Amor à Vida (2013), um dos maiores sucessos do autor Walcyr Carrasco, fará uma participação especial na sexta temporada da Escolinha do Professor Raimundo, que estreia dia 18, na Globo . Foi a solução encontrada pela produção para manter as “visitas” aos alunos sem precisar expor convidados à quebra do isolamento na pandemia.

“Como nesta temporada não pode haver participações por conta da Covid, tiveram a brilhante ideia de trazer personagens icônicos que os próprios atores da Escolinha já fizeram”, explicou o ator, que dá vida a Zé Bonitinho no humorístico, em entrevista à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

“Foi uma cena divertida em que o Félix reclama da Catifunda [Dani Calabresa] por causa de uma remessa de hot dog que ela tinha que vender e não entregou o dinheiro”, adiantou Solano.

Mateus Solano revive Félix na Escolinha do Professor Raimundo (Foto: João Cotta/TV Globo)

Em 2019, o ator matou um pouquinho da saudade dos fãs em um post no seu Instagram. Solano escreveu como se fosse o personagem para negar que Félix apareceria no capítulo final de A Dona do Pedaço (2019). Como Walcyr Carrasco manteve segredo sobre os desfechos da trama das nove, boatos de que o vilão de Amor à Vida apareceria ganharam força.

Na entrevista para o jornal carioca, Mateus Solano falou ainda sobre a experência de voltar ao estúdio em meio à pandemia do coronavírus. “No primeiro momento, o trabalho dentro de todos os protocolos é um pouco assustador para a gente que vive da aglomeração. Os atores, especialmente os de teatro, que gostam de estar juntos, abraçar e beijar, é um pouco deprimente”, contou.

“Mas rapidamente a gente se recompôs e deu o melhor. Acho que a sexta temporada está muito bonita e bem-feita. Abraçamos com bravura a nossa responsabilidade, ainda maior em tempos de pandemia, de divertir quem está em casa”, completou o ator.