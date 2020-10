Villani arranca risada de Lédio ao fazer comparação inusitada entre Flamengo e o Lobo Mau; vídeo

O narrador Gustavo Villani arrancou risadas de Lédio Carmona e Paulo Nunes durante a transmissão de Flamengo e Goiás, jogo atrasado da 11º rodada do Brasileirão disputado nesta terça-feira. No intervalo, no ‘Premiere’, quando o jogo estava empatado, Villani disse que o Rubro-Negro era como o Lobo Mau, personagem da história da ‘Chapeuzinho Vermelho’.

– Ainda tem muito jogo, não se enganem. O Flamengo é um time cínico. O Flamengo se veste de lobo mau para comer a vovozinha, tem todo o segundo tempo ainda por vir, vamos aguardar – disse.

Após a a frase, o narrador chama o comercial, mas é possível ouvir Lédio e Paulo Nunes rindo no final do vídeo. Veja!