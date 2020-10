Vingativa, Cibele mente para polícia e ferra a vida de Ruy · .

Cibele (Bruna Linzmeyer) se vingará de Ruy (Fiuk) nos próximos capítulos de A Força do Querer. Sem aceitar a rejeição e cheia de ódio por ter sido trocada por outra, a jovem mentirá e dirá para a polícia que foi agredida pelo playboy, o que ferrará a vida do filho de Joyce (Maria Fernanda Cândido). Com a acusação feita, a ex-noiva conseguirá uma medida de restrição para que o rapaz não se aproxime dela.

Na novela das nove da Globo, Cibele irá até a casa de Ruy para provocar Ritinha (Isis Valverde). O filho de Eugênio (Dan Stulbach) não gostará de saber que a ex-noiva teve essa atitude e tirará satisfação com ela na empresa. Durante a conversa, ele pegará no braço da moça, que irá à delegacia.

“Que é que você foi fazer lá em casa?”, perguntará Ruy. “Ver a Joyce, não posso?”, responderá ela. Nervoso, Ruy avisará que não a quer mais lá. “Presta atenção, garota. Se você invadir de novo meu quarto, ficar irritando a Ritinha…”, ameaçará ele, que terá uma resposta irônica da ex. “Ah, a sereia ficou irritada”, debochará.

Ruy dirá que só está preocupado com o bebê, e que não quer que a moça fique nervosa com as provocações de Cibele. Com recalque, a filha de Dantas (Edson Celulari) questionará se ele tem certeza da paternidade da criança.

O personagem de Fiuk segurará Cibele pelo braço e acabará arrebentando a pulseira dela. “Olha o que você fez!”, reclamará a patricinha. “Já deu essa cobrança, não deu? Já fez seu desabafo pra internet toda, já pegou o microfone pra falar pra todo mundo o que acha de mim! Não chega de mico não? Quer mais?”, questionará ele.

Cheia de ódio, ela dirá que ele ainda não pagou nada do que deve. Sedenta por vingança, ela irá até a delegacia e fará uma denúncia contra o filho de Joyce. “Me agrediu, quase quebrou meu braço, torceu meu braço, até arrebentou minha pulseira! Estou com o ombro todo doído, de quando ele me empurrou, me imprensou na parede”, falará ela.

A delegada perguntará se é a primeira vez que o rapaz a agride, e ela mentirá: “Já tinha me dado empurrão, puxado cabelo. Toda vez que a gente discute ele me agride de algum jeito! Eu quero a Lei Maria da Penha nele!”, exigirá Cibele.

Após a denúncia, a delegada dará uma medida protetiva a personagem de Bruna Linzmeyer, e Ruy não poderá nem frequentar a empresa da família.

A Força do Querer é uma trama escrita por Gloria Perez e que foi ao ar originalmente em 2017. Por causa da pandemia da Covid-19, a Globo reapresenta a história no horário nobre enquanto grava os capítulos finais de Amor de Mãe com novos protocolos de segurança. O folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar no ano que vem.

