Vinícius Jr. é a ‘vítima silenciosa do fracasso de Hazard no Real Madrid’, analisa colunista

Segundo Albert Ortega, do jornal espanhol “El Confidencial”, o brasileiro “Vinicius Júnior é uma vítima silenciosa do fracasso de Hazard no Real Madrid“.

O colunista afirma que desde a tumultuada saída de Cristiano Ronaldo para a Juventus, em 2018, nenhum jogador contratado pela equipe espanhola assumiu o papel de protagonista no ataque.

“Foi então que surgiu uma força da natureza chamada Vinícius Júnior, que injetou adrenalina e ousadia no ataque de um time que padecia no campo rival”, escreveu.

Mesmo com pouca idade e precisando evoluir em alguns aspectos, o brasileiro virou a grande esperança do time merengue.

Por ainda não estar preparado, o colunista diz que “ele recebeu uma série de críticas vorazes e zombaria excessiva” cada vez que não fazia uma jogada da forma correta.

“Vinícius era o único atacante do time branco capaz de mexer com as defesas e se entender com Karim Benzema. A pressão era enorme e sufocante”, afirmou.

Com a chegada de Eden Hazard, sonho antigo do Real Madrid, a situação não mudou. Inexplicavelmente, o belga chegou acima do peso e sofreu várias contusões ao longo da temporada.

Desde que assinou com o Real Madrid, o belga perdeu 34 jogos e passou 243 dias fora de campo. Ele jogou apenas 24 partidas – marcou um gol e deu 4 assistências.

Hazard deixa o campo para a entrada de Vinícius Jr. contra o Levante Getty Images

Sem Hazard, a responsabilidade recaiu novamente no colo de Vinícius Júnior.

“Vinícius sabe que, mais cedo ou mais tarde, seus detratores se aproveitarão de qualquer omissão para criticá-lo e ele terá que reiniciar a subida. Felizmente, o brasileiro não tem vertigens no Santiago Bernabéu”, finalizou.