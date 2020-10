Vinícius Jr. e suas metas no Real Madrid, segundo jornal

Vinícius Jr. não deixou se abater com a não convocação para a seleção brasileira. O jovem atacante usou a ausência na equipe de Tite nas primeiras rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo para rever suas metas. O objetivo é “explodir” como líder no ataque do Real Madrid, assumindo de vez a titularidade, e recuperar o espaço na equipe canarinho.

O colunista Mario Calderón publicou na edição desta segunda-feira (12) do jornal espanhol “Mundo Deportivo” um texto dizendo exatamente isso. Para ele,, Vinícius Jr. sabe que chegou a hora de deixar o título de “promessa” e provar que virou “realidade”.

O início de temporada promete ajudá-lo. O atacante brasileiro disputou apenas três jogos e a motivação vem das duas rodadas anteriores, em que marcou nas vitórias contra o Valladolid (1×0) e Levante (2×0), respectivamente.

Em vez de desanimar pela ausência na seleção, o brasileiro decidiu trabalhar. “Ignorou” a folga dada ao time merengue nesses últimos dias pelo técnico Zinedine Zidane e apareceu no Real para treinar, segundo o jornalista.

A publicação diz que Vinícius Jr. quer assumir o papel de líder do elenco, ciente de que isso lhe dará espaço no time e também o colocará de volta na seleção. A competição para ser titular nas duas equipes é acirrada.

O texto do jornalista diz que é o momento ideal para Vinícius Jr. “explodir” como líder do Real, uma vez que a lesão de Hazard abre as portas para ele firmar seu espaço no ataque sem concorrência.

Claro que assim que o belga voltar ao normal, é bem possível que a quantidade e a qualidade dos minutos em campo sejam menores. Por isso, trabalha incansavelmente para que, quando chegar o momento, Zidane não tenha outra escolha senão entregar-lhe as chaves do ataque madridista, fazendo de Vinícius Jr. o verdadeiro titular.