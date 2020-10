Vinícius Jr. impressiona espanhóis com golaço pelo Real Madrid: ‘Mamma mia!’

A imprensa espanhola segue em sua saga de ‘tapas e beijos’ com Vinicius Jr. E o domingo foi dia de carinho com o brasileiro. Não por menos: o atacante marcou mais uma vez, abriu o caminho para a vitória do Real Madrid sobre o Levante com um golaço e ainda ajudou – e muito – a colocar o time merengue na liderança de LaLiga.

“On fire”, resumiu o jornal Marca.

“Vini acertou a primeira, a mais importante. E mesmo que depois não tenha tido a mesma precisão, seu gol voltou a valer três pontos ao Real Madrid. Esteve inteligente nas ações, sem ser fominha, e ainda foi prestativo na defesa, o que já nem é mais notícia”, elogiou o jornal.

Já o Ás, outro periódico da capital, cravou que Zidane finalmente deve acabar com as polêmicas e cravar o trio titular de ataque, com o brasileiro em campo.

“Asensio-Benzema-Vinicius. Anote porque o fim do debate se aproxima. Definitivamente é o ataque do Real Madrid”, disse o jornal.

O maior destaque, porém, foi para o gol:

“Mamma mia! Que golaço de Vinicius! Seu melhor gol desde que chegou – e com vantagem sobre os outros”, escreveu.

O brasileiro foi elogiado mesmo pelos jornais catalães, mas com menos entusiasmo, é claro.

“Foi quem traduziu o começo da partida em gol. Segue sendo decisivo para dar pontos ao Real”, disse o Mundo Deportivo.

“Parece que Vinicius encontrou o cheiro do gol nesta temporada. Um dos gols de mais qualidade que marcou até agora. Ele que normalmente é criticado pela pontaria”, completou o Sport.

Foi a primeira vez em toda a sua passagem pela Espanha que Vinicius Jr. conseguiu fazer gols em duas rodadas consecutivas. Com mais essa vitória, o Real chegou aos 10 pontos em quatro partidas disputadas e vai terminar a rodada na liderança de LaLiga.