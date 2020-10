Vinícius Souza, cria do Flamengo, é apresentado em clube belga do Grupo City

Negociado com o Grupo City em agosto, Vinícius Souza, enfim, foi apresentado no SK Lommel, da Bélgica e que pertence ao conglomerado dos Emirados Árabes Unidos – cujo principal clube administrado é o Manchester City. A jovem promessa do Flamengo assinou por cinco anos com a nova casa.

No site oficial do SK Lommel, além das boas-vindas ao volante de 21 anos oriundo de um clube “top do Brasil”, é destacada a sua alta estatura (1,87m).

Vinícius Souza tinha contrato com o Flamengo até dezembro de 2021. Sem espaço no clube da Gávea, o meio-campista estava no Fla desde o 13 anos de idade e, a partir de 2019, passou a integrar o elenco profissional de maneira definitiva. Era constantemente elogiado por Jorge Jesus.

Ao todo, o volante acumulou oito partidas pelos profissionais do Flamengo, sendo quatro na temporada passada e o restante, nesta, quando iniciou os quatro primeiros jogos do Carioca, comandado por Maurício Souza.

Vinícius se juntará ao lateral-esquerdo Caio Roque, de 18 anos, cria do Ninho e também negociado com o Grupo City, inclusive sendo repassado ao mesmo clube belga.