‘Virei o Jack Johnson’ · .

Apresentador do Bem Estar, na Globo, Fabricio Battaglini participou de uma brincadeira durante a exibição do quadro de saúde no É de Casa deste sábado (3). Após uma conversa sobre harmonização facial, ele e Michelle Loreto usaram um filtro que simulava a aparência dos dois caso realizassem o procedimento. Ao ver o resultado, o jornalista brincou: “Fiquei a cara do Jack Johnson!”.

Michelle e Battaglini estavam falando sobre a harmonização facial de famosos e deram destaque para o cantor Lucas Lucco, que ficou insatisfeito com o resultado e decidiu voltar atrás de seu procedimento estético. “Quem não quiser fazer harmonização tem um jeito de ver como é que ficaria”, indicou o âncora.

“Existe até um fato muito triste, porque às vezes as pessoas usam filtro da internet e chegam no consultório dizendo assim: ‘Eu quero essa cara aqui do filtro, esse nariz, essa boca’. Gente, não é realidade!”, continuou Michelle.

Na sequência, os apresentadores revelaram o resultado de suas “harmonizações” simuladas por aplicativo (confira abaixo). Michelle não gostou do que viu. “Olha o nariz, gente. Que nariz fino! Ficou estranho, né? Ficou uma cara que não é minha. E às vezes as pessoas querem essa pele aqui. Gente, eu não tenho essa pele. A minha pele é boa, sim, mas isso aqui só um filtro vai fazer”, desabafou.

reprodução/tv globo

Fabricio e Michelle pós-“harmonização” digital

“Pediram que eu fizesse também. Olha isso, olha o resultado. É o Jack Johnson! A cara do Jack Johnson, não é? Com uns aninhos a mais, assim?”, brincou Battaglini, em referência ao cantor norte-americano.

“Esse olho é filtro também? Eu acho que é filtro”, provocou Michelle. “Esse olho? Não, não. É assim mesmo… Mas estou muito diferente, fiquei com um queixo mais pronunciado, eu acho que estou melhor assim [do jeito que sou]. Vamos segurar por enquanto desse jeito, né?”, disse o apresentador.

Após o fim da brincadeira, os dois âncoras interagiram com Patrícia Poeta. “Com o filtro vale, mas quando a gente parte pro rosto mesmo tem que ir com calma. Devagar com o andor”, indicou Fabricio. “Eu quero dizer que vocês dois são lindos por dentro e por fora, que é mais importante”, elogiou a gaúcha.

“A gente sempre fala de expectativa e realidade. Vocês mostraram aí com o filtro como é que ficaria. Eu sou mais da realidade pros dois. Expectativa não, é realidade mesmo!”, finalizou Patrícia.