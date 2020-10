Virgínia Fonseca é acusada de ganhar dinheiro para engravidar e chora · .

Virgínia Fonseca, namorada do cantor Zé Felipe, chorou em uma sequência de vídeos publicados no Instagram na madrugada deste domingo (11). A influencer ficou indignada de ter sido acusada pelo jornalista Erlan Bastos de assinar um contrato e receber R$ 500 mil para engravidar do sertanejo.

A gravação da loira repercutiu entre os seguidores, que se indignaram com a especulação e subiram para os Trending Topics do Twitter a hashtag #virginiamerecerespeito.

“Eu, com 21 anos, consigo me manter, ser independente, ter o que eu quero, e trabalho para isso. Qual o problema nisso? Para vir jornalista, que eu nunca direcionei a palavra, desmerecer tanto a mulher, falar que eu estou me vendendo para gerar uma vida”, iniciou.

A modelo afirmou que não precisa desta quantia em dinheiro por conseguir arrecadar o mesmo valor com poucos dias de trabalho.

“Ele falou que eu assinei um contrato para receber R$ 500 mil por uma gravidez, sendo que R$ 500 mil eu faço em um mês. Por que uma mulher precisa se sujeitar a uma gravidez para receber R$ 500 mil? Uma mulher que trabalha. Ele fica infernizando a minha vida”, disparou.

Virgínia contou também que Bastos a acusou de se fazer de vítima: “E agora, que eu postei que as mulheres infelizmente já estão acostumadas a todo mundo falar coisas delas, ele posta que eu estou usando o feminismo para me vitimizar”.

Por fim, a jovem lamentou o ocorrido e desabafou: “Eu só quero paz. Estou muito chateada, porque eu não preciso disso, quem me acompanha sabe. Estou passando por uma fase tão legal, e um cara falando umas coisas absurdas”, encerrou.

O caso

No último dia 7, Erlan Bastos gravou seu programa Em Off no YouTube dizendo, sem citar nomes, que a namorada de um cantor famoso ia revelar que está grávida até o próximo dia 12. Neste período, Virgínia assumiu que está à espera de um filho com o herdeiro de Leonardo.

No sábado (10), ele gravou um vídeo no Stories dizendo que a jovem recebeu tal quantia para engravidar do sertanejo, mas após repercussão negativa, o jornalista tornou seu Instagram privado.

Entretanto, o comunicador ainda deixou um tuíte falando sobre o assunto, como é possível ver abaixo:

FALEI QUE IA FICAR GRÁVIDA As crianças fã da influenciadora e do cantor lá. “Meu para de mentir seu biscoiteiro ela não tá grávida ela fez lipo HD biscoiteiro de merda” ANUNCIOU A GRAVIDEZ

“Para meu, tenha empatia por ela, ela tá grávida seu arrombado”

— Erlan Bastos (@erlan_bastos) October 11, 2020

Confira os vídeos de Virgínia e algumas reações em defesa dela:

Erlan: “tá namorando ele é engravidou com um contrato de 500 mil reais” Virgínia: Segura que a patroa não precisa de dinheiro de macho nenhum tá #virginiamerecerespeitopic.twitter.com/Xnxx4Rdg8L

— afazenda🤠 (@Adorando5) October 11, 2020

Sempre vamos esta no seu lado nos momentos bons e ruins ❤✨#VIRGINIAMERECERESPEITOpic.twitter.com/LkUU6W0hMj

— Rebeca Rodrigues (@RebecaReis28) October 11, 2020

#virginiamerecerespeito !! Parem de atacar ela isso é uma gravidez é uma criança que está ali dentro é uma VIDA! Chega de querer saber de lipo agora isso não tem problema é a médica já confirmou isso!! @virginiapfs

— KléberBatista#ADR28M (@KlberBatista3) October 11, 2020