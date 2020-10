Virou piada! Internautas se divertem com fim do Ramonismo após demissão no Vasco

O Vasco anunciou, nesta quinta-feira, a demissão do treinador Ramon Menezes após a derrota por 3 a 0 contra o Bahia, nesta quarta, em jogo válido pelo Brasileirão. Nas redes sociais, os torcedores ironizaram o fim do chamado “Ramonismo” e se divertiram com a emoção dos vascaínos, que chegaram a liderar o Brasileirão com o técnico no início da competição.

Pelo Twitter, o termo criado pela torcida do Alvinegro foi um dos assuntos mais comentados. Diversos torcedores criticaram a demissão do treinador, que, para esses, fazia um trabalho bem avaliado em relação ao elenco que ele dispunha. Contudo, a questão central dos comentários na rede sociais eram brincando com a queda do “Ramonizado Vasco da Gama”.

Já nas últimas partidas, o torcedor do Gigante da Colina vinha comentado que a energia e genialidade de Ramon Menezes, que derivou a criação da brincadeira, teria acabado, inclusive após a derrota para o Galo, no fim de semana, por 4 a 1.

Vale lembrar que Ramon Menezes foi anunciado pelo Vasco em 30 de março para substituir o contestado Abel Braga. Em um pouco mais de seis meses de trabalho, o treinador teve 16 partidas disputadas (2 pelo Carioca, 2 pela Copa do Brasil e 12 pelo Brasileirão), com oito vitórias, três empates e cinco derrotas. Além disso, o time foi eliminado para o Botafogo na quarta fase da Copa do Brasil.

Confira alguns dos comentário dos internautas:

O Ramonismo já acabou?

Acabou o amor?🤭 — RioFlaHexa (@kleberl343) October 8, 2020

O Vasco da Gama não é mais adepto ao Ramonismo.

Os dirigentes resolveram apostar em uma filosofia bem mais conhecida entre os torcedores, e que já funcionou outras vezes, alegrando muita gente: o Rebaixismo. Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk — Torrentismo (@TorrentismoCRF) October 8, 2020