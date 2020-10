Visando aproximar ídolos do Santos, Rollo convida Clodoaldo para viagem ao Rio de Janeiro

O presidente em exercício do Santos, Orlando Rollo, convidou o ex-meia e ídolo do Peixe, Clodoaldo Tavares Santana, para acompanhá-lo na viagem ao Rio de Janeiro, nesta terça-feira (06), onde irá à sede da CBF reclamar da atuação da arbitragem de vídeo contra o clube.

O ex-goleiro Edinho, que atualmente exerce a função de coordenador técnico de desenvolvimento, também foi chamado para somar com o atual mandatário santista.

A ideia faz parte de um desejo do próprio Rollo de aproximar ídolos e atletas com identificação do clube. Inclusive, Orlando já afirmou internamente que gostaria muito de ver ex-atletas do Peixe atuando de forma direta nas categorias de base da equipe.

VAR X SANTOS

As reclamações do Peixe em relação ao árbitro de vídeo vêm desde a “gestão de transição”. Dias antes de ser afastado, o presidente José Carlos Peres, acompanhado do gestor Matheus Rodrigues e do analista de desempenho Bebeto Sauthier, foram à capital carioca cobrar as sequentes vezes que o VAR foi contra o Alvinegro.

E a insatisfação continua sob a “Era Rollo”. Mesmo com a vitória por 3 a 2 contra o Goiás, neste domingo (04), pela 14ª rodada do Brasileirão, no estádio da Serrinha, em Goiânia, os santistas reclamam muito do vídeo, principalmente da interferência da câmera lenta na expulsão de Arthur Gomes por agressão ainda no primeiro tempo, após abrir o braço involuntariamente contra o rosto do defensor adversário. O presidente em exercício esteve presente com a delegação na partida.