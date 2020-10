Visitante indigesto! Flamengo carrega retrospecto animador pelo topo do Brasileirão

O Flamengo segue a sua maratona de jogos em outubro e, neste domingo, a partir das 16h, visita o Corinthians pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será mais uma chance para a equipe de Domènec Torrent dormir na liderança, o que era esperado na última quinta, quando o empate com o Red Bull Bragantino impediu a ultrapassagem sobre Internacional e o líder, Atlético-MG.

E o Rubro-Negro chega em São Paulo para o confronto deste fim de semana escorado a um retrospecto animador no Brasileirão: o de melhor visitante na competição, com 67% aproveitamento. Em oito jogos fora de casa, até aqui, foram cinco vitórias, um empate e duas derrotas (veja os placares abaixo).

O último revés como visitante ocorreu contra o Ceará, antes da ida ao Equador (que culminou no surto de Covid-19). De lá para cá, o time de Domènec Torrent, mesmo diante de contratempos (incluindo lesões, convocações e sequência dura de jogos), empilhou resultados positivos e está na cola da liderança.

A BRIGA PELO TOPO



Caso mantenha o bom retrospecto fora de casa e vença o Corinthians, o Flamengo, hoje com 31 pontos e na terceira colocação, jogará a pressão para os rivais pois assumirá a primeira posição, ainda que provisoriamente.

Isso porque, o Internacional, com a mesma pontuação e na vice-liderança, entra em campo duas horas mais tarde (recebe o Vasco), e o Atlético (que tem um jogo a menos, diga-se, e está com 33 pontos) só terá a oportunidade de defender o topo na segunda-feira, quando visita o Bahia.

Para este domingo, Dome ainda não poderá contar com três dos jogadores que defenderam suas respectivas seleções nas Eliminatórias: Everton Ribeiro, Rodrigo Caio e Arrascaeta. Os dois primeiros, de acordo com o Fla, serão preparados para os jogos da próxima semana: contra Junior Barranquilla, pela Libertadores e no dia 21, e Internacional, no dia 25, pelo Brasileirão.

Quanto a Everton ainda há uma incógnita. O fato é que Domènec Torrent seguirá com baixas consideráveis para manter o Flamengo na briga pela liderança. A ver se o time a ir a campo seguirá como visitante indigesto, agora num estádio onde, nos últimos três jogos, venceu dois e empatou um (os trunfos foram pelo Brasileiro de 2018 e Copa do Brasil do ano passado).

JOGOS DO FLA COMO VISITANTE NO BRASILEIRO-2020



– Atlético-GO 3×0 Flamengo (2ª rodada)

– Coritiba 0x1 Flamengo (3ª rodada)

– Santos 0x1 Flamengo (6ª rodada)

– Bahia 3×5 Flamengo (7ª rodada)

– Fluminense 0x2 Flamengo (9ª rodada)

– Ceará 2×0 Flamengo (10ª rodada)

– Palmeiras 1×1 Flamengo (12ª rodada)

– Vasco 1×2 Flamengo (15ª rodada)