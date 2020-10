Vista por 48 milhões, Ratched é a maior estreia das séries da Netflix em 2020 · .

Nova criação de Ryan Murphy, Ratched se tornou a maior estreia entre as séries originais da Netflix em 2020. Nesta sexta-feira (16), o serviço de streaming divulgou que 48 milhões de pessoas assistiram à produção estrelada por Sarah Paulson em seus primeiros 28 dias disponíveis na plataforma.

O número, contudo, é resultado da mudança no formato que a plataforma está utilizando para medir a audiência de suas produções. Segundo a Netflix, basta a pessoa ver dois minutos de um filme ou série para ser computado como um espectador. Portanto, isso não significa que 48 milhões de pessoas assistiram à primeira temporada de Ratched completa.

O sucesso da produção, que conta a origem da vilã do clássico filme Um Estranho no Ninho (1975), foi confirmado com a divulgação semanal da lista de séries mais assistidas via streaming nos EUA produzido pelo instituto Nielsen (o Ibope americano).

Os dados mais recentes divulgados são referentes à semana de 14 a 20 de setembro, período que marcou a estreia da nova série de Murphy.

De acordo com a lista, Ratched liderou a escolha dos usuários e ultrapassou as queridinhas Cobra Kai e Lucifer, que caíram respectivamente para a segunda e a quarta posições. Das dez séries que aparecem no topo do ranking, nove estão disponíveis na Netflix nos Estados Unidos. The Boys, do Prime Video, segue como a única “intrusa”.

Diferentemente da medição no Brasil (por pontos que equivalem a domicílios) ou do que a própria Nielsen faz com a programação da TV aberta e paga americana (números de telespectadores absolutos), a métrica adotada para aferir a audiência dos streamings leva em consideração os minutos assistidos de cada atração.

Confira abaixo o ranking completo divulgado pela Nielsen:

1) Ratched (Netflix): 972 milhões de minutos assistidos;

2) Cobra Kai (Netflix): 964 milhões;

3) The Office (Netflix): 902 milhões;

4) Lucifer (Netflix): 869 milhões;

5) The Boys (Prime Video): 743 milhões;

6) Away (Netflix): 639 milhões;

7) Grey’s Anatomy (Netflix): 685 milhões;

8) Criminal Minds (Netflix): 625 milhões;

9) NCIS (Netflix): 553 milhões;

10) Shameless (Netflix): 534 milhões;

“Em seus primeiros 28 dias, 48 milhões assinantes marcaram uma consulta com a enfermeira Ratched, tornando-a nossa melhor primeira temporada [de série] original do ano”, escreveu a Netflix no Twitter para comunicar a marca alcançada pela série. Confira: