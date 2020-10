Vitão fica constrangido com provocação sobre Luísa Sonza; veja o vídeo · .

Vitão virou assunto nas redes sociais nesta segunda-feira (12) depois de aparecer constrangido em um vídeo com fãs, que o provocaram com o meme “meu casal”. Os admiradores do cantor subiram a hashtag “Vitão merece respeito” para os assuntos mais comentados do Twitter após a situação.

A frase é uma referência a um post de Luísa Sonza e Whindersson Nunes, na época em que eram casados. Um comentário elogiando o casal foi falsamente atribuído ao cantor e virou piada quando ele assumiu o namoro com a loira.

Nas imagens, Vitão aparece visivelmente incomodado com a atitude dos rapazes, que o provocam com a expressão “meu casal” e dão risada em seguida.

O vídeo dividiu a opinião dos internautas. Enquanto alguns defenderam Vitão, a maioria voltou a suspeitar de uma suposta traição de Sonza quando ainda estava casada com o humorista.

Contudo, a cantora já negou diversas vezes que tenha sido infiel com Whindersson, enquanto o comediante preferiu não comentar sobre o caso. Ele apenas desejou coisas positivas na nova vida da ex. Os dois anunciaram separação em abril.

Luísa rebateu os ataques por meio das redes sociais: “Vocês não merecem a minha atenção”, desabafou a cantora em 11 de setembro.

Assista ao vídeo abaixo:

#VITAOMERECERESPEITO é o caralho! Quando foi com o Whindersson ninguém respeitou a saúde mental dele. Só ficaram falando que ela poderia ficar com quem quiser e deu. Ninguém ligou pra ele, só ficaram zoando o cara. Espero grandemente que vão tomar nos seus cus. Resumindo: pic.twitter.com/S0WrOxT4sv

