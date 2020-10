Vitinho, destaque do sub-20, renova contrato com o Corinthians até 2022

O Corinthians acertou nesta sexta-feira a renovação de contrato com o meia Vitinho, de 20 anos, camisa dez e capitão da equipe sub-20. O novo vínculo irá até março de 2022. O jogador tinha seu contrato vigente até março de 2021.

O meia fez parte do elenco campeão da Copinha em 2017, juntamente com o meia Pedrinho, que hoje atua no Benfica. Vitinho chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira sub-15.

– Mais um dia muito feliz e importante nesses quase 15 anos de Corinthians. Contrato renovado até 2022!!! Agradeço muito a Deus, meus familiares por todo apoio, ao clube pela confiança e ao meu staff por todo suporte. É seguir trabalhando em busca de tantos sonhos e objetivos que ainda tenho pela frente – escreveu o jogador em suas redes sociais.