Vitor Bueno comemora gol no Choque-Rei e projeta São Paulo na Copa do Brasil

Vitor Bueno, que vinha sendo criticado por parte dos torcedores do São Paulo, respondeu à altura no último sábado ao fazer um dos gols na vitória por 2 a 0 em cima do Palmeiras, em Choque-Rei que aconteceu no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Foi o primeiro tento marcado em clássicos pelo camisa 12, que comemorou o feito.

– Fico muito feliz por ter marcado meu primeiro gol em clássicos com a camisa do São Paulo, ainda mais nesse jogo, que nos deu a primeira vitória no estádio do Palmeiras. Depois de um período de dificuldade da nossa equipe, espero que esse gol e essa vitória nos tragam de volta a confiança para brigarmos por coisas importantes na temporada – disse.

As dificuldades as quais o atleta se refere foram os resultados negativos na Copa Libertadores, que custou à equipe uma eliminação antecipada do torneio. Depois disso, porém, o Tricolor não perdeu mais: um empate e duas vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, fazendo com que o clube ocupe agora a quarta colocação, com 26 pontos conquistados.

Durante essa semana, porém, o time deixará a competição de lado para focar em outro objetivo, a Copa do Brasil, torneio ainda não conquistado pelo São Paulo. Vitor Bueno, que estará à disposição de Fernando Diniz, projetou o confronto:

– Agora precisamos voltar o nosso foco para a Copa do Brasil. Teremos pela frente um confronto muito difícil contra uma grande equipe e de um excelente treinador. Precisamos nos doar ao máximo para fazermos dois bons jogos, avançar e seguirmos brigando pelo único título na sua história que o São Paulo ainda não conquistou – finalizou.

O São Paulo viaja para enfrentar o Fortaleza, comandado pelo técnico Rogerio Ceni, na próxima quarta-feira, às 19h15, dando o pontapé inicial nas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo acontecerá na Arena Castelão.