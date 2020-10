Vitor Hugo deixa o Palmeiras e é anunciado pelo Trabzonspor, da Turquia

Na manhã desta segunda-feira, o Trabzonspor, da Turquia, anunciou a contratação do zagueiro Vitor Hugo, que estava no Palmeiras. O jogador aceitou um contrato de quatro anos com seu novo clube. A confirmação da chegada do brasileiro foi feita através das redes sociais do time.

Na última temporada, a equipe turca fez um bom campeonato nacional. O time terminou a competição em segundo lugar, o que garantiria o direito de disputar a próxima edição da Liga dos Campeões. Entretanto, o clube foi punido pela Uefa por conta do Fairplay financeiro e foi banido de competições europeias por um ano.

Profesyonel futbolcu Vitor Hugo Franchescoli De Souza’nın kulübümüze transferi konusunda, Brezilya’nın Palmeiras Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Vitor Hugo Franchescoli De Souza ile 4 yıllık anlaşma yapılmıştır. pic.twitter.com/QHk258WI1X — Trabzonspor (@Trabzonspor) October 5, 2020

O defensor não vinha recebendo muitas chances no Verdão. Em 2020, participou de apenas 10 partidas. Nesta segunda passagem pelo clube paulista, disputou 30 jogos e não marcou nenhum gol.