Vitória acumula resultados ruins e se aproxima do Z4

O sinal de alerta está mais do que ligado no Vitoria. Diante da seca de triunfos, a equipe perdeu contato com o pelotão da frente e despencou na classificação.

Para deixar a situação mais preocupante, o Rubro-Negro é apenas o 13º colocado, com 18 pontos, quatro a mais que o (), primeiro time da zona de rebaixamento.

Internamente, o discurso é de preocupação. Na visão de todos, a oscilação já deveria ter acabado e o time precisa reagir o quanto antes.

Diante da Chapecoense, o Leão tenta encerrar o jejum de quatro jogos sem vencer. O último triunfo foi no dia 26 de setembro, quando a equipe bateu o Oeste por 3 a 1.

Nos quatro jogos sem vitória, dois deles foram dentro do Barradão, algo que não havia acontecido até então.