Vitória do Botafogo sobre Palmeiras empolga Montenegro

Diante das dificuldades do Botafogo no Campeonato Brasileiro, uma vitória suada já é o suficiente para empolgar. Depois do 2 a 1 sobre o Palmeiras, com direito a pênalti desperdiçado pela equipe paulista, Carlos Augusto Montenegro projetou uma reação do Alvinegro na competição.

O Fogão ficou nove jogos sem vencer no Brasileiro, e soma nove empates na competição. Na 17ª colocação na tabela, o time segue na zona do rebaixamento, entretanto, para o membro do Comitê Gestor do clube, a equipe tem feitos jogos equilibrados e tem sido vítima de erros da arbitragem.

“A gente está muito mais para G6 do que para rebaixamento”, afirmou Montenegro em áudio divulgado pelo site “Fogo na Rede”.

“Já já a gente passa o Vasco. Temos muito mais time, elenco, qualidade que o Vasco. Mas futebol tem isso. Às vezes você tem, mas a pontuação está abaixo”, continuou.

O triunfo contra o Palmeiras veio em boa hora. Após a saída do técnico Paulo Autuori, o clube efetivou o auxiliar Bruno Lazaroni, que estreou no empate em 1 a 1 contra o Fluminense. O Botafogo terminou a 13ª rodada na vice-lanterna do Campeonato.

“Essa vitória serve para acalmar um pouco todo mundo. Mas acalma no momento, porque é um campeonato muito doido até o final, na disputa pelo título, pela Libertadores, pela Sul-Americana e pela queda para a Segunda Divisão “, avaliou Montenegro.

Neste domingo, o Alvinegro coloca à prova sua reação diante do Sport Recife, na Ilha do Retiro. A partida marcará o reencontro com o técnico Jair Ventura, último treinador a levar o Fogão à Libertadores com o quinto lugar no Brasileirão de 2016.