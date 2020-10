Vitória do Fortaleza sobre o Atlético-MG mantém Ceni com 100% de aproveitamento contra ‘espelho’ Sampaoli

Admirador e ‘carrasco’. Rogério Ceni já elogiou publicamente Jorge Sampaoli, destacou o trabalho do argentino, mas, quando os dois ficam frente a frente, o brasileiro tem sido uma pedra no sapato do argentino.

O triunfo por 2 a 1 do Fortaleza sobre o Atlético-MG nesta quinta-feira manteve o desempenho perfeito do ex-goleiro no embate entre os dois treinadores.

Anteriormente, ele havia triunfado nos outro dois duelos, ambos em 2019 e com times diferentes. Em agosto, o Cruzeiro bateu o Santos por 2 a 0; já em novembro, a vitória veio com o Fortaleza por 2 a 1.

Jorge Sampaoli e Rogério Ceni em 2019 Gazeta Press

A conta não considera o histórico de Ceni como atleta contra Sampaoli, condição em que o então goleiro do São Paulo conseguiu uma vitória por 7 a 0 no placar agregado pelas quartas de final da Copa Sul-Americana de 2012 diante da Universidad de Chile, então defensora do título. No Pacaembu, houve triunfo tricolor por 5 a 0.

Quatro anos depois daqueles jogos, Ceni visitaria Sampaoli, então técnico do Sevilla, na Espanha para fazer um estágio com o técnico argentino.

“Para mim, é uma honra estar aqui. Tenho muita admiração pelo trabalho que Jorge Sampaoli fez na seleção do Chile e está fazendo aqui no Sevilla. Sempre gostei do estilo de jogo de suas equipes, agressivo e ofensivo o tempo todo. No futebol moderno, ele é um dos melhores, assim como Pep Guardiola, Jurgen Klopp. E, como pretendo continuar no futebol como treinador, achei que era importante vir aqui e observá-lo por alguns dias”, disse à época em entrevista ao canal oficial do Sevilla.

Recentemente, em participação no Bola da Vez, da ESPN Brasil, em setembro, ele voltou a destacar o trabalho do colega de profissão.

“O Sampaoli, eu sei que é um grande treinador, passei uma semana com ele no Sevilla. Sempre gostei de enfrentá-lo nos meus tempos de jogador. Enfrentei quando ele era técnico da La U. Ele arriscava muito, vinha para cima, pressionava. Ele extraiu o máximo do máximo que podia do elenco que tinha (Santos)”, afirmou.

“Jesus? Fantástico, muito acima da média. Sampaoli? Fantástico. Quem conseguiu mais? Pelos elencos que tinham, acho que o Sampaoli extraiu mais com o vice-campeonato. A passagem do Jesus foi engrandecedora, de muito aprendizado para todos nós, outros treinadores do Brasil. Sem dúvida, dois treinadores extraordinários.”

Com o resultado da última quarta, o Fortaleza completou seis partidas de invencibilidade no Brasileirão (três vitórias e três empates) e foi a 20 pontos, figurando na nona posição.